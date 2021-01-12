Главный тренер сборной Украины по биатлону работает с командой без подписанного контракта

В этом признался сам Юрай Санитра.

Главный тренер сборной Украины по биатлону работает с командой без подписанного контракта
Юрай Санітра
Фото: XSPORT

Наставник сборной Украины по биатлону Юрай Санитра заявил, что не имеет подписанного контракта с Федерацией биатлона Украины.

"Между нами есть профессиональный договор, на базе которого мы работаем. Это показатель того, что мы доверяем друг другу, и не нужно большое количество бумаг - хватит взаимного доверия", - сообщил Санитра в интервью ua.tribuna.com.

Кроме того, словацкий специалист также прокомментировал свои отношения с президентом ФБУ Владимиром Брынзаком.

"За день можем несколько раз разговаривать, обсуждать решения, текущую ситуацию и дальнейшие шаги. С первого дня мы нашли общий язык и хороший контакт. Между нами есть взаимопонимание. Я понимаю его как президента, проблемы ему надо решать. Думаю, он понимает меня как тренера. У нас хорошие рабочие отношения", - отметил наставник сборной.

Ранее Брынзак заявил, что с Санитрой нет контракта: "пожали руки и работаем".

Напомним, Санитра был назначен главным тренером сборной Украины по биатлону в мае прошлого года.

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