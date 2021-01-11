Ассоциация гольфа США отказалась проводить турнир на поле Трампа в Нью-Джерси

PGA Championship - это "мейджор", один из четырех самых престижных турниров в профессиональном гольфе. Места его проведения распланированы на десятилетия вперед.
Например, контракт с Trump Organization, которая управляет гольф-клубами действующего президента США, был подписан еще в 2014 году. Компания Трампа уже отреагировала на решение PGA of America, назвав его неправомерным, пишет CNN. Там считают, что условия контракта не позволяют его разорвать.
Напомним, ранее глава шотландского правительства в Эдинбурге Никола Стерджен призвала Трампа не приезжать играть в гольф во время карантина.
Трамп владеет несколькими полями для гольфа в США и Великобритании. После победы на президентских выборах в 2016 году Трамп передал управление этим бизнесом своим сыновьям Эрику и Дональду-младшему.
В 2019 году Трамп предложил повести саммит "Большой семерки" в своем гольф-клубе в Майами. Однако, это идею раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп получит финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны были бы оплатить свое пребывание на G7.