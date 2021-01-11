Ассоциация гольфа США отказалась проводить турнир на поле Трампа в Нью-Джерси

PGA ищет альтернативное место для проведения турнира в 2022 году.

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) отказалась проводить турнир PGA Championship в гольф-клубе Дональда Трампа Bedminster в Нью-Джерси.

Об этом сообщил президент PGA of America Джим Ричерсон в Twitter .

Причиной такого решения стали беспорядки во время штурма здания Капитолия.

"Совет директоров PGA of America проголосовал за то, чтобы воспользоваться правом разорвать соглашение о проведении чемпионата PGA 2022 года в Trump Bedminster", - говорится в сообщении.

Сейчас Ассоциация ищет альтернативное место для проведения турнира.

"The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster." — Jim Richerson, PGA of America President — PGA of America (@PGA) January 11, 2021

PGA Championship - это "мейджор", один из четырех самых престижных турниров в профессиональном гольфе. Места его проведения распланированы на десятилетия вперед.

Например, контракт с Trump Organization, которая управляет гольф-клубами действующего президента США , был подписан еще в 2014 году. Компания Трампа уже отреагировала на решение PGA of America, назвав его неправомерным, пишет CNN. Там считают, что условия контракта не позволяют его разорвать.

Напомним, ранее глава шотландского правительства в Эдинбурге Никола Стерджен призвала Трампа не приезжать играть в гольф во время карантина.

Трамп владеет несколькими полями для гольфа в США и Великобритании. После победы на президентских выборах в 2016 году Трамп передал управление этим бизнесом своим сыновьям Эрику и Дональду-младшему.