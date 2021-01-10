Норвежка Екгофф завоевала "золотой" дубль на этапе Кубка мира по биатлону в Обергоффе

Юлия Джима не сумела улучшить позицию после спринта.

В "Мекке" биатлона немецком Обергоффе женской гонкой преследования стартовал второй день 5-го этапа Кубка мира.

В итоге, первой на финише была норвежская спортсменка Тириль Екгофф, которая первой же и стартовала.

Менее секунды ей уступила соотечественница, лидер общего зачета Марте Олсбю Ройселанд.

"Бронза" - у представительницы Австрии Лизы Терезы Хаузер.

Украинка Юлия Джима по ходу гонки потеряла 4 позиции и финишировала 14-й.

Вторая представительница Украины Елена Пидгрушная финишировала 39-й.

Отметим, что Дарья Блашко пропустила гонку по решению тренерского штаба. Во вчерашнем спринте Блашко прошла дистанцию без промахов и показала 32-й результат.

Результаты гонки:

Тирил Экхофф (0+1+0+1) 32:20.9 Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) 0,5 Лиза Тереза Хаузер (0+0+0+1) +43,0

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