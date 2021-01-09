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2021-01-09
Мадрид засыпало снегом: матч Ла Лиги "Атлетико" - "Атлетик" перенесен
В Испании отмечаются сильные снегопады и морозы.
"Ванда Метрополітано"
Фото: twitter.com/partidazocope
Ла Лига на своем официальном сайте объявила о переносе матча 18-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Атлетиком" на неопределенный срок.
Матч, который должен был состояться сегодня, отложили из-за погодных условий. Мадрид засыпало снегом, и поле стадиона "Ванда Метрополитано" не было готово принимать матч.
Предполагалось, что из-за погодных условий также могут перенести матч "Осасуны" и "Реала". Команда Зинедина Зидана 5 часов просидела в аэропорту "Барахас", ожидая, когда очистят взлетную полосу от снега.
Но матч в Стране Басков состоится сегодня в назначенное время - в 22:00 по киевскому времени.