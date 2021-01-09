Мадрид засыпало снегом: матч Ла Лиги "Атлетико" - "Атлетик" перенесен

В Испании отмечаются сильные снегопады и морозы.

Ла Лига на своем официальном сайте объявила о переносе матча 18-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Атлетиком" на неопределенный срок.

Матч, который должен был состояться сегодня, отложили из-за погодных условий. Мадрид засыпало снегом, и поле стадиона "Ванда Метрополитано" не было готово принимать матч.

Предполагалось, что из-за погодных условий также могут перенести матч "Осасуны" и "Реала". Команда Зинедина Зидана 5 часов просидела в аэропорту "Барахас", ожидая, когда очистят взлетную полосу от снега.

Но матч в Стране Басков состоится сегодня в назначенное время - в 22:00 по киевскому времени.