Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур купил кубок Англии. Футбол

Трофей ушел за 1 млн фунтов.

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур купил кубок Англии
Шейх Мансур і Хосеп Гвардіола
Фото: manchestereveningnews.co.uk

Владелец "Манчестера Сити" шейх Мансур за $1 млн приобрел самый старый трофей, который вручался за победу в Кубке Англии с 1896 по 1910 год, сообщает пресс-служба клуба.

Сначала были опасения, что кубок будет в дальнейшем выкуплен частными коллекционерами, а потом и вовсе покинет территорию острова.

Таким образом, владелец МС обезопасил от такого сценария - трофей останется в Англии.

Шейх Мансур решил передать кубок в Национальный музей футбола, который расположен в Манчестере. Там он ранее и хранился с 2005 года. Шейх сделал это с целью сохранения доступа к трофею для фанатов, которые смогут видеть его в музее.

Фото: Manchester City FC

Кубок Англии является первым трофеем, который завоевал "Манчестер Сити". Это произошло в 1904 году, когда "горожане" выиграли финал у "Болтона" со счетом 1:0.

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