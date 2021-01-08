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2021-01-08
Норвежской братской дуэлью завершился мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Братья Бйо разыграли золото.
Йоханнес (ліворуч) і Тер'є Бьо
Фото: langrenn.com
Второй гонкой стартового дня пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Обергофе значилась мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами.
Спор за "золото" развернулся между братьями Бе.
В итоге младший Йоханнес опередил Тарье менее чем на 11 секунд.
Компанию им на пьедестале составил еще один норвежец Стурла Хольм Легрейд.
Украинские биатлонисты выступили провально. Лучшим был Артем Прима, занявший лишь тридцатых место.
Результат гонки.
- Йоханнес Тингнес Бе (0+1) 25:12,0
- Тарье Бе (0+0) +10,8
- Стурла Легрейд (0+0) +21,6
...
- 30. Артем Прима (1+0) +1:47,6
- 53. Дмитрий Пидручный (4+0) +2:24,0
- 69. Артем Тищенко (1+0) +3:04,3
- 73. Руслан Ткаленко (1+1) +3:07,3
- 86. Тарас Лесюк (1+2) +3:47,3