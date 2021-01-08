Норвежской братской дуэлью завершился мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Второй гонкой стартового дня пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Обергофе значилась мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами.

Спор за "золото" развернулся между братьями Бе.

В итоге младший Йоханнес опередил Тарье менее чем на 11 секунд.

Компанию им на пьедестале составил еще один норвежец Стурла Хольм Легрейд.

Украинские биатлонисты выступили провально. Лучшим был Артем Прима, занявший лишь тридцатых место.

Результат гонки.

Йоханнес Тингнес Бе (0+1) 25:12,0 Тарье Бе (0+0) +10,8 Стурла Легрейд (0+0) +21,6

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