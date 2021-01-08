Статистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. Футбол

Авторитетный веб-портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, реализовавших наибольшее количество пенальти в 2020 году.

В рейтинге учтены только голы, забитые в топ-5 европейских лигах (Англия, Испания , Италия, Германия, Франция).

Первых два места заняли португальцы.

Возглавил рейтинг нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, реализовавший пенальти 17 раз. На второй позиции - полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (15), а на третьей - итальянский форвард "Лацио" Чиро Иммобиле (14).

Лучшие пенальтисты 2020 года (топ-5 лиг Европы).