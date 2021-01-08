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2021-01-08
Статистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. Футбол
Роналду обошел Фернандеша.
Кріштіану Роналду
Фото: Twitter
Авторитетный веб-портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, реализовавших наибольшее количество пенальти в 2020 году.
В рейтинге учтены только голы, забитые в топ-5 европейских лигах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).
Первых два места заняли португальцы.
Возглавил рейтинг нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, реализовавший пенальти 17 раз. На второй позиции - полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (15), а на третьей - итальянский форвард "Лацио" Чиро Иммобиле (14).
Лучшие пенальтисты 2020 года (топ-5 лиг Европы).
- 1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 17 голов
- 2. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 15
- 3. Чиро Иммобиле ("Лацио") - 14
- 4. Ромелу Лукаку ("Интер") - 10
- 5-9. Андрей Крамарич ("Хоффенхайм") - 9
- 5-9. Жордан Верету ("Рома") - 9
- 5-9. Неймар (ПСЖ) - 9
- 5-9. Лукас Окампос ("Севилья") - 9
- 5-9. Лионель Месси ("Барселона") - 9
- 10. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 8