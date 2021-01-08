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2021-01-08
Свитолина одержала свою первую победу в 2021 году
На турнире в Абу-Даби Элина вышла в 1/16 финала.
Еліна Світоліна
Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина победой стартовала в 2021 году - на турнире WTA в Абу-Даби украинка уверенно в двух сетах обыграла американку Джессику Пегулу - 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час и 24 минуты.
За право выйти в 1/8 финала Элина поспорит с россиянкой Верой Звонаревой, которая с аналогичным счетом обыграла француженку Амандин Эсс - 6:3, 6:4.
Напомним, накануне вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую отстранили от соревнований из-за положительного теста на допинг.