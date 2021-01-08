Свитолина одержала свою первую победу в 2021 году

На турнире в Абу-Даби Элина вышла в 1/16 финала.

Свитолина одержала свою первую победу в 2021 году
Еліна Світоліна
Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победой стартовала в 2021 году - на турнире WTA в Абу-Даби украинка уверенно в двух сетах обыграла американку Джессику Пегулу - 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

За право выйти в 1/8 финала Элина поспорит с россиянкой Верой Звонаревой, которая с аналогичным счетом обыграла француженку Амандин Эсс - 6:3, 6:4.

Напомним, накануне вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую отстранили от соревнований из-за положительного теста на допинг.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Японии забит самый медленный пенальти в истории футболаВ Японии забит самый медленный пенальти в истории футбола
На организаторов Australian Open собираются подать в судНа организаторов Australian Open собираются подать в суд
На РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допингНа РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допинг
Канада уничтожила РоSSию в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккеюКанада уничтожила РоSSию в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею
Ассистент Луческу разорвал контракт с "Динамо"Ассистент Луческу разорвал контракт с "Динамо"
Блок рекламы


Похожие новости
В ралли "Дакар" -2021 приняли странное решение и ввели ограничение скорости до 180 км/чВ ралли "Дакар" -2021 приняли странное решение и ввели ограничение скорости до 180 км/ч
Гол Патрика в ворота "Бенфики" был назван болельщиками лучшим голом "Шахтера" в 2020 годуГол Патрика в ворота "Бенфики" был назван болельщиками лучшим голом "Шахтера" в 2020 году
На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Швеции продолжила свою фантастическую рекордную сериюНа молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Швеции продолжила свою фантастическую рекордную серию
Украина завоевала историческую первую медаль на этапе Кубка Европы по бобслеюУкраина завоевала историческую первую медаль на этапе Кубка Европы по бобслею
Украина завоевала первую медаль по вольной борьбе на Кубке мираУкраина завоевала первую медаль по вольной борьбе на Кубке мира
Известно, как распределят рекордное госфинансирование спорта в 2021 годуИзвестно, как распределят рекордное госфинансирование спорта в 2021 году
Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отмененЧемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен
Опубликована окончательная в этом году таблица коэффициентов УЕФАОпубликована окончательная в этом году таблица коэффициентов УЕФА
Свитолина получила награду "Спортсменка года" по версии журнала CosmopolitanСвитолина получила награду "Спортсменка года" по версии журнала Cosmopolitan
Сын Шумахера в следующем году дебютирует в Формуле-1Сын Шумахера в следующем году дебютирует в Формуле-1
Последние новости
Подгружаем последние новости