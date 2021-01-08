"Динамо" выпускает криптовалюту для болельщиков

В ближайшие дни криптовалюта будет доступна для покупки.

"Динамо" выпускает криптовалюту для болельщиков
Фото: UA-Football

Киевское "Динамо" начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты, сообщает BusinessWire.

15-кратные чемпионы Украины планируют разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая будет ориентирована на фан-движение киевлян.

"Moonwalk помогает киевскому "Динамо" изменить правила игры для спортивных команд в том, как мы взаимодействуем, общаемся и монетизируем наши сообщества", - заявил президент клуба Игорь Суркис.

С помощью криптовалюты "Динамо" хочет получить дополнительное финансирование в условиях, когда болельщиков не допускают на стадионы из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что криптовалюта будет доступна для покупки в ближайшее время.

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