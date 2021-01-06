В Английской Премьер-лиге обнаружили 40 новых случаев заражения коронавирусом

Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд сезона.

В Английской Премьер-лиге обнаружили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: апл

Пресс-служба Английской Премьер-лиги сообщила о последних результатах тестирования игроков, тренеров и работников клубов на предмет заражения коронавирусом.

Теперь все должны сдавать тесты дважды в неделю, а за прошедшие 7 дней (с 28 декабря по 3 января) обнаружили 40 случаев заболевания.

Предыдущий рекорд составлял 18 случаев заражения.

Всего за неделю сделали 2 295 тестов. Названия клубов и фамилии игроков АПЛ не разглашает.

Ранее Лига опровергла информацию о том, что может сделать паузу в чемпионате из-за резкого увеличения количества больных, так как сейчас в АПЛ все равно будет 10-дневный перерыв, вызванный матчами на Кубок Англии.

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