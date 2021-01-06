Италия вслед за РоSSией может потерять на Олимпиаде свой флаг

МОК может дисквалифицировать Италию.

Италия вслед за Россией может потерять на Олимпиаде свой флаг
Фото: МОК

Спортсмены Италии могут поехать на Олимпиаду-2020 в Токио под нейтральным флагом и без государственного гимна, как и РоSSия, из-за допингового скандала, сообщает sport.ua.

Международный олимпийский комитет (МОК) не одобряет создания новой государственной организации в Италии, которую он считает запрещенным вмешательством государства в дела Национального олимпийского комитета Италии (CONI).

"Угроза поездки в Токио без флага и гимна очень велика. Никто не хочет такого наказания, поэтому мы надеемся, что ответственные люди вовремя найдут решение. Вопрос о возможном наказании Италии будет решен МОК в конце января", - заявил председатель CONI Джованни Малага.

В то время как РоSSию наказали за систематическое употребление допинга, Италии грозят санкции за вмешательство правительства в работу CONI. Президент МОК Томас Бах несколько раз встречался с министром спорта Италии Винченцо Спадафора для поиска компромисса, но пока безрезультатно.

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