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2021-01-06
Клуб Первой лиги подписал игрока, который ранее выступал в чемпионате т.н. ЛНР. Футбол
Алексей Лобов стал футболистом "Оболони".
Олексій Лобов
Фото: fcavangard.com
Клуб Первой лиги "Оболонь" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Алексея Лобова.
Контракт рассчитан на полтора года.
Последним клубом Лобова был Авангард. Защитник провел 11 матчей за краматорский клуб в Первой лиге, отметившись двумя голами.
Напомним, что в конце августа прошлого года Лобов присоединился к "Полесью", однако не сыграл за житомирский клуб ни одного матча, так как ультрас выступили против подписания игрока, поскольку Алексей выступал в чемпионате так называемой ЛНР в 2015-16 годах.
В итоге руководство "Полесья" было вынуждено расторгнуть контракт с Лобовым.