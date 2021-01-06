Клуб Первой лиги подписал игрока, который ранее выступал в чемпионате т.н. ЛНР. Футбол

Алексей Лобов стал футболистом "Оболони".

Клуб Первой лиги подписал игрока, который ранее выступал в чемпионате т.н. ЛНР
Олексій Лобов
Фото: fcavangard.com

Клуб Первой лиги "Оболонь" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Алексея Лобова.

Контракт рассчитан на полтора года.

Последним клубом Лобова был Авангард. Защитник провел 11 матчей за краматорский клуб в Первой лиге, отметившись двумя голами.

Напомним, что в конце августа прошлого года Лобов присоединился к "Полесью", однако не сыграл за житомирский клуб ни одного матча, так как ультрас выступили против подписания игрока, поскольку Алексей выступал в чемпионате так называемой ЛНР в 2015-16 годах.

В итоге руководство "Полесья" было вынуждено расторгнуть контракт с Лобовым.

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