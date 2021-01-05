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2021-01-05
Top Rank опубликовала лучшие нокауты мира бокса 2020 года
Топ-10 выглядит впечатляюще.
Фото: Top Rank
Промоутерская компания Top Rank опубликовала список с самыми яркими нокаутами 2020 года. В список вошли нокауты из 10 поединков.
- Элейдер Альварес – Майкл Силс
- Густаво Алан Пина – Серджио Альварес
- Кингсли Ибех Вальдо – Сортес Акоста
- Елвис Родригес – Денни Мюррей
- Феликс Фердехо – Вилл Мадера
- Элейдер Альварес – Джо Смит-молодший
- Хессе Родригес – Джаниель Ривера
- Луис Норамбуена – Браян Луа
- Иван Баранчик – Хосе Сепеда
- Жанибек Алимханули – Гонсало Кория