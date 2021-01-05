Top Rank опубликовала лучшие нокауты мира бокса 2020 года

Топ-10 выглядит впечатляюще.

Элейдер Альварес - Майкл Силс
Фото: Top Rank
Элейдер Альварес - Майкл Силс

Промоутерская компания Top Rank опубликовала список с самыми яркими нокаутами 2020 года. В список вошли нокауты из 10 поединков.

  • Элейдер Альварес – Майкл Силс
  • Густаво Алан Пина – Серджио Альварес
  • Кингсли Ибех Вальдо – Сортес Акоста
  • Елвис Родригес – Денни Мюррей
  • Феликс Фердехо – Вилл Мадера
  • Элейдер Альварес – Джо Смит-молодший
  • Хессе Родригес – Джаниель Ривера
  • Луис Норамбуена – Браян Луа
  • Иван Баранчик – Хосе Сепеда
  • Жанибек Алимханули – Гонсало Кория

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