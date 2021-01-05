Промоутерская компания Top Rank опубликовала список с самыми яркими нокаутами 2020 года. В список вошли нокауты из 10 поединков.



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[url=http://novostey.com/sport/news921503.html]Top Rank опубликовала лучшие нокауты мира бокса 2020 года - Спорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/sport/news921503.html>Top Rank опубликовала лучшие нокауты мира бокса 2020 года - Спорт на Новостей.COM</a>

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