Лидера украинской сборной по спортивной гимнастике отстранили от соревнований Международной федерацией

Олег Верняев какое-то время будет вне спорта.

Лидера украинской сборной по спортивной гимнастике отстранили от соревнований Международной федерацией
Олег Верняєв
Фото: t.me/UkrainianGymnastics

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике украинец Олег Верняев временно отстранен от соревнований, об этом сообщает NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

На данный момент не разглашаются подробности отстранения украинского спортсмена.

В Международной федерации гимнастики сообщили, что дисквалификация Верняева продлится до окончания процедуры, которая еще продолжается.

"FIG не будет комментировать этот процесс", - заявили в федерации.

Попытки связаться с Верняевым и Федерацией гимнастики Украины не увенчались успехом, отмечает издание.

27-летний Верняев является лидером украинской сборной. На Олимпиаде-2016 он стал сильнейшим на брусьях, и ему лишь одной десятой балла не хватило, чтобы опередить японца Кохе Учимура в многоборье.

Кроме того, украинец также выиграл "золото" чемпионата мира-2014 на брусьях. Верняев является единственным в истории украинской спортивной гимнастики, кто выиграл Кубок мира в многоборье.

Напомним, в декабре Верняев пропустил чемпионат Европы. Тогда тренеры сборной объяснили это решение микротравмами спортсмена.

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