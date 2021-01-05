Ассистент Луческу разорвал контракт с "Динамо"

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу Диего Лонго разорвал контракт с клубом.

Тренер по физподготовке "бело-синих" принял такое решение по семейным обстоятельствам.

"Когда стоит ждать моего возвращения в Киев ? К сожалению, я разорвал контракт с "Динамо". У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Но вы поймите, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе", - цитирует итальянского специалиста Football.ua.

"Конечно, я сначала говорил с Мирчей Луческу. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но дал добро на это.

"Динамо - это топ клуб. У меня были прекрасные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я жалею об этом решении, но иначе не могу сделать. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев . Везде, где я работал, они были со мной. Но даже если бы они переехали в Киев , я бы все равно их не видел", - откровенно признался Лонго.

"Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь 2 часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный", - отметил теперь уже бывший помощник Луческу.

Добавим, что официальной позиции киевского клуба пока еще нет.