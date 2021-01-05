Канада уничтожила РоSSию в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею

На Молодежном чемпионате мира по хоккею, подходящем к своему завершению в Канаде, состоялись матчи 1/2 финала.

Первыми вышли на лед сборные Канады и РоSSии.

Преимущество хозяев на протяжении всего поединка было огромным. Канадцы забросили пять шайб без ответа и стали первыми финалистами турнира.

Стоит отметить, что на чемпионате подопечные Андре Туриньи еще ни разу по ходу матча не проигрывали.

Их соперниками по финалу стали их соседи по североамериканскому континенту - сборная США , которая всего за 76 секунд до окончания основного времени сумела забить решающую шайбу в противостоянии с финнами - 4:3.

Финал и матч за "бронзу" состоятся уже сегодня ночью.