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2021-01-05
Канада уничтожила РоSSию в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею
Борьбы не получилось.
Збірна Канади
Фото: IIHF
На Молодежном чемпионате мира по хоккею, подходящем к своему завершению в Канаде, состоялись матчи 1/2 финала.
Первыми вышли на лед сборные Канады и РоSSии.
Преимущество хозяев на протяжении всего поединка было огромным. Канадцы забросили пять шайб без ответа и стали первыми финалистами турнира.
Стоит отметить, что на чемпионате подопечные Андре Туриньи еще ни разу по ходу матча не проигрывали.
Их соперниками по финалу стали их соседи по североамериканскому континенту - сборная США, которая всего за 76 секунд до окончания основного времени сумела забить решающую шайбу в противостоянии с финнами - 4:3.
Финал и матч за "бронзу" состоятся уже сегодня ночью.