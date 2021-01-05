Вот так поворот: Шевченко может заменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси" - СМИ. Футбол

Кресло под Фрэнком серьезно зашаталось.

Вот так поворот: Шевченко может заменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси" - СМИ
Андрій Шевченко
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в шорт-лист "Челси" на пост наставника команды, утверждает le10sport.com.

"Челси" попал в затяжное пике - клуб со "Стэмфорд Бридж" проиграл в четырех из последних шести матчей Английской Премьер-лиги. И руководство рассматривает возможность смены коуча Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, украинец выступал за "Челси" с 2006 по 2009 год и может вернуться в свой бывший клуб уже в качестве тренера.

За время выступления в Англии Шевченко выиграл с лондонцами Кубок Англии, Кубок Английской лиги и Суперкубок Англии.

Действующий контракт Шевченко с Украинской ассоциацией футбола в мае прошлого года был пролонгирован еще на 2,5 года. Со сборной Украины Шевченко вышел на Евро-2020, где сыграет в одной группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

Стоит добавить, что в Академии "Челси" воспитывается старший 14-летний сын Шевченко Кристиан, который родился в Лондоне.

После 17-го тура АПЛ "Челси" занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре 15 января "Челси" встретится с ближайшим соседом по Западному Лондону - "Фулхэмом".

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