Глава Союза биатлонистов РоSSии прокомментировал допинговый скандал на "Ижевской винтовке"

Президент Союза биатлонистов РоSSии (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал инцидент с массовым снятием спортсменов с "Ижевской винтовки" в конце декабря 2020 года.

По словам председателя организации, причиной инцидента мог стать неудачно составленный календарь соревнований.

Напомним, после новости о приезде допинг-контроля с юниорского женского спринта снялись 12 девушек, а с мужского - 21 спортсмен.

"Для начала напомню факты: в Чайковском, где соревновались юниорки, в программе были три гонки - индивидуальная 24 декабря, эстафета 26 декабря и спринт 27 декабря, - приводит "Спорт-Экспресс" слова Майгурова. - У юниоров в Ижевске в программе был тот же набор 25, 27 и 28 декабря соответственно.

Важный момент - результаты индивидуальных гонок шли в зачет первенства РоSSии, результаты эстафет влияли на рейтинг регионов, а результаты спринтов - только на личный рейтинг спортсменов, их ценность оказалась заниженной", - отметил глава СБР.

"Общение с представителями регионов подводит нас к выводу, что массовое снятие спортсменов могло быть спровоцировано неудачно составленным календарем.

СБР точно стоит более вдумчиво подойти к составлению календаря. Мы обязательно учтем коллизию, которая возникла при подготовке расписания на следующий сезон", - заверил Майгуров.