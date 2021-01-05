В Кабмине хотят через 10 лет провести в Украине Олимпийские игры

Министерство молодежи и спорта рассчитывает провести в Украине Олимпийские игры ву 2030-2032 годах.

Об этом в комментарии Суспільне Спорт сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на Зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель - взрослая Олимпиада", - сказал министр.

По словам Гутцайта, речь идет о 2030-2032 годах, поскольку тогда страна может быть готова к проведению таких соревнований.

"Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры".

В министерстве ожидают, что проведение Олимпиады поможет создать в стране рабочие места, развить инфраструктуру и привлечь туристов.

Напомним, правительство предусмотрело в 2021 году выделение из государственного бюджета Украины 2,8 млрд грн на подготовку украинских спортсменов к Олимпийским играм.