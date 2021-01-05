В Кабмине хотят через 10 лет провести в Украине Олимпийские игры

Речь идет о 2030-2032 годах.

В Кабмине хотят через 10 лет провести в Украине Олимпийские игры
Фото: kyivcity.gov.ua

Министерство молодежи и спорта рассчитывает провести в Украине Олимпийские игры ву 2030-2032 годах.

Об этом в комментарии Суспільне Спорт сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на Зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель - взрослая Олимпиада", - сказал министр.

По словам Гутцайта, речь идет о 2030-2032 годах, поскольку тогда страна может быть готова к проведению таких соревнований.

"Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры".

В министерстве ожидают, что проведение Олимпиады поможет создать в стране рабочие места, развить инфраструктуру и привлечь туристов.

Напомним, правительство предусмотрело в 2021 году выделение из государственного бюджета Украины 2,8 млрд грн на подготовку украинских спортсменов к Олимпийским играм.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Профессионалы определили лучшего игрока Украинской Премьер-лиги 2020 года. ФутболПрофессионалы определили лучшего игрока Украинской Премьер-лиги 2020 года. Футбол
На РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допингНа РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допинг
Игрок "Шахтера" вошел в символическую сборную открытий сезона Лиги чемпионовИгрок "Шахтера" вошел в символическую сборную открытий сезона Лиги чемпионов
В Английской Премьер-лиге перенесли третий матч из-за коронавирусаВ Английской Премьер-лиге перенесли третий матч из-за коронавируса
По факту продажи стадиона "Юбилейный" в Сумах возбуждено уголовное дело. ФутболПо факту продажи стадиона "Юбилейный" в Сумах возбуждено уголовное дело. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBAУкраинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBA
ФБУ устроила демарш, прекратив все баскетбольные соревнования в УкраинеФБУ устроила демарш, прекратив все баскетбольные соревнования в Украине
Стала известна официальная причина, почему УЕФА засчитал поражение Украине. ФутболСтала известна официальная причина, почему УЕФА засчитал поражение Украине. Футбол
Украинец снова стал самым сильным человеком планетыУкраинец снова стал самым сильным человеком планеты
Украинец Амосов очередной победой улучшил выдающуюся статистику в смешанных единоборствахУкраинец Амосов очередной победой улучшил выдающуюся статистику в смешанных единоборствах
Джошуа намерен откупиться от Усика, чтобы провести бой с Фьюри, - промоутерДжошуа намерен откупиться от Усика, чтобы провести бой с Фьюри, - промоутер
После матча с "Зарей" в Запорожье в Лиге Европы еще один украинец в составе АЕК заразился коронавирусомПосле матча с "Зарей" в Запорожье в Лиге Европы еще один украинец в составе АЕК заразился коронавирусом
Украинец Аникеев стал чемпионом мира по международным шашкам в рапидеУкраинец Аникеев стал чемпионом мира по международным шашкам в рапиде
"Шахтер" взял у "Динамо" реванш за проигрыш в Суперкубке"Шахтер" взял у "Динамо" реванш за проигрыш в Суперкубке
Турция неожиданно подкралась к Украине в таблице коэффициентов УЕФАТурция неожиданно подкралась к Украине в таблице коэффициентов УЕФА
Последние новости
Подгружаем последние новости