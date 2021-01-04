В ралли "Дакар" -2021 приняли странное решение и ввели ограничение скорости до 180 км/ч

Осталось только поставить полицейских и штрафовать за превышение скорости.

В 2021 году ралли-рейд "Дакар" проходит по новым правилам.

Регламент ограничил скорость гонщиков в категориях Т1 и Т2 (мотоциклы, квадроциклы, внедорожники) 180 км/ч. В категориях Т3, Т4 и Т5 (легкие прототипы, SSV и грузовики) - 130 км/ч, сообщает motorsport.com.

Это произошло после того, как команда X-raid Minі одержала победу в прошлогоднем "Дакаре" с Карлосом Сайнсом за рулем одного из ее полноприводных багги Mini John Cooper Works, который, по словам Нассера Аль-Аттия, который занял второе место, получил "несправедливое"преимущество в мощности.

Руководство Toyota заявило, что нововведения помогут им бороться с Mini, которая обладает максимальной скоростью в рейде.

Отметим, что первый этап все же выиграл Карлос Сайнс-старший в составе Mini.