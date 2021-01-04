На РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допинг

Спортивные функционеры начали расследование.

В РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допинг
Фото: Biathlon.com.ua

В роSSийском биатлоне может вспыхнуть очередной масштабный допинговый скандал, сообщает allsportinfo.ru.

Причина - массовое снятие с всероSSийских соревнований "Ижевская винтовка" в конце декабря 12 биатлонисток Ханты-Мансийского автономного округа и 21 биатлонист Тюменской области по прибытии допинг-офицеров РоSSийского антидопингового агентства (РУСАДА).

"РУСАДА действительно проводило тестирование на "Ижевской винтовке", - сообщила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова. - Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся. Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, согласно "Стандартов", а во-вторых, чтобы не помешать расследованию", - прокомментировала инцидент Маркова.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении РоSSии от международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

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