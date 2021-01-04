На организаторов Australian Open собираются подать в суд

Собственники гостиничного комплекса Westin Melbourne готовятся подать в суд на организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает isport.ua со ссылкой The Sydney Morning Herald.

Организаторы Australian Open ранее приняли решение поместить всех теннисистов в отеле на карантин, чем собственно и недовольны в Westin Melbourne, которые не давали своего согласия на такой шаг.

"Нас словно бросают в засаду. Есть существенные вопросы общественного здравоохранения и права, которые даже не были изучены. Если они готовы пойти на этот весьма значительный риск, проведя турнир по теннису, то нужно сделать это максимально безопасным способом, и наверное, не стоит выбирать отель, который соединен с жилыми квартирами.

Мне 84 года, я нахожусь в группе риска и просто шокирован тем, как они пытаются продавить это решение, даже не пытаясь проконсультироваться с нами. Я готов вложить 10 или 20 тысяч долларов в судебную тяжбу, потому что это чертовски важно", - сказал один из владельцев отеля, который проживает там в течение 15 лет.

Australian Open должен пройти с 8 по 21 февраля. Участники турнира приедут в Мельбурн в середине января, чтобы успеть отбыть 14-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер пропустит Australian Open-2021.