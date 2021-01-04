Коронавирус не помеха: "Челси" отчитался о прибыли за прошлый сезон. Футбол

Финансовые дела "пенсов" идут гораздо лучше, чем спортивные.

"Челси" объявил, что прошлый сезон клуб завершил с прибылью в размере 32.5 млн. фунтов, несмотря на влияние пандемии коронавируса, сообщает fapl.ru.

В период с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года клуб из "Стэмфорд Бридж" заработал 407.4 млн фунтов - на 39.3 млн меньше, чем за предыдущий 12-месячный период (446.7 млн).

Однако на этот раз итоговый баланс оказался положительным, в отличие от рекордного убытка в 96,6 млн фунтов годом ранее.

Свою прибыльность, несмотря на негативные внешние факторы, "пенсионеры" объясняют возвращением в Лигу чемпионов и продажей ряда игроков.

При этом "Челси" инвестировал 93,7 млн в новых игроков и в продление контрактов с имеющимися футболистами.

В отчетный период клуб попрощался с Эден Азарм, Олой Айной, Томашем Калласом, Давидом Луисом, Майклом Гектором и Кеннетом Омеруо. Продажи Альваро Мораты и Марио Пашалича будут учтены уже в следующем отчете.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги "Челси" занимает восьмое место. Накануне в заключительном матче 17-го тура лондонский клуб проиграл домашний матч "Манчестер Сити" - 1:3.