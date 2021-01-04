Болельщики назвали лучшего игрока "Динамо" 2020 года

Вингер "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков стал лучшим игроком киевского клуба по версии болельщиков, сообщает пресс-служба "бело-синих".

23-летний вице-капитан набрал 29% голосов респондентов.

На втором месте расположились сразу два игрока - Виталий Буяльский и Георгий Бущан (по 13%), на четвертом - Николай Шапаренко (12%).

Напомним, болельщики признали Цыганкова лучшим игроком команды и по итогам позапрошлого, 2018 года.

Голоса распределились следующим образом: