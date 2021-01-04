Болельщики назвали лучшего игрока "Динамо" 2020 года

Виктор Цыганков выиграл голосование.

Болельщики назвали лучшего игрока "Динамо" 2020 года
Віктор Циганков
Фото: "Динамо"

Вингер "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков стал лучшим игроком киевского клуба по версии болельщиков, сообщает пресс-служба "бело-синих".

23-летний вице-капитан набрал 29% голосов респондентов.

На втором месте расположились сразу два игрока - Виталий Буяльский и Георгий Бущан (по 13%), на четвертом - Николай Шапаренко (12%).

Напомним, болельщики признали Цыганкова лучшим игроком команды и по итогам позапрошлого, 2018 года.

Голоса распределились следующим образом:

  • 29% - Виктор Цыганков
  • 13% - Виталий Буяльский, Георгий Бущан
  • 12% - Николай Шапаренко
  • 11% - Карлос де Пена
  • 10% - Виталий Миколенко
  • 4% - Илья Забарный
  • 3% - Беньямин Вербич, Томаш Кендзера
  • 1% - Денис Попов, Жерсон Родригес

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