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2021-01-04
Болельщики назвали лучшего игрока "Динамо" 2020 года
Виктор Цыганков выиграл голосование.
Віктор Циганков
Фото: "Динамо"
Вингер "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков стал лучшим игроком киевского клуба по версии болельщиков, сообщает пресс-служба "бело-синих".
23-летний вице-капитан набрал 29% голосов респондентов.
На втором месте расположились сразу два игрока - Виталий Буяльский и Георгий Бущан (по 13%), на четвертом - Николай Шапаренко (12%).
Напомним, болельщики признали Цыганкова лучшим игроком команды и по итогам позапрошлого, 2018 года.
Голоса распределились следующим образом:
- 29% - Виктор Цыганков
- 13% - Виталий Буяльский, Георгий Бущан
- 12% - Николай Шапаренко
- 11% - Карлос де Пена
- 10% - Виталий Миколенко
- 4% - Илья Забарный
- 3% - Беньямин Вербич, Томаш Кендзера
- 1% - Денис Попов, Жерсон Родригес