УЕФА включил двух футболистов из "Динамо" и "Шахтера" в список самых перспективных игроков

Анатолий Трубин и Илья Забарный "выстрелили" в этом сезоне.

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный вошли в топ-50 молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2021 году, по версии УЕФА .

Среди самых перспективных игроков, в частности, значатся защитник "Марселя" Бубакар Камара, полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем, хавбек "Ливерпуля" Кертис Джонс, вингер "Барселоны" Педри, форвард "Милана" Даниэль Мальдини, а также самый молодой игрок и бомбардир в истории бундеслиги Юссуфа Мукоко из дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне 19-летний Трубин сыграл в 13 матчах за "Шахтер", пропустив 15 голов. Голкипер признан лучшим игроком "горняков" в 2020 году.

На счету 18-летнего Забарного 18 поединков за "Динамо".