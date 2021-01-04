УЕФА включил двух футболистов из "Динамо" и "Шахтера" в список самых перспективных игроков

Анатолий Трубин и Илья Забарный "выстрелили" в этом сезоне.

УЕФА включил двух футболистов из "Динамо" и "Шахтера" в список самых перспективных игроков
Анатолій Трубін
Фото: Скриншот "Футбол 1/2/3"

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный вошли в топ-50 молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2021 году, по версии УЕФА.

Среди самых перспективных игроков, в частности, значатся защитник "Марселя" Бубакар Камара, полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем, хавбек "Ливерпуля" Кертис Джонс, вингер "Барселоны" Педри, форвард "Милана" Даниэль Мальдини, а также самый молодой игрок и бомбардир в истории бундеслиги Юссуфа Мукоко из дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне 19-летний Трубин сыграл в 13 матчах за "Шахтер", пропустив 15 голов. Голкипер признан лучшим игроком "горняков" в 2020 году.

На счету 18-летнего Забарного 18 поединков за "Динамо".

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