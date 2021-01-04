По факту продажи стадиона "Юбилейный" в Сумах возбуждено уголовное дело. Футбол

По факту продажи и покупки стадиона "Юбилейный" в центре Сум по заниженной цене прокуратурой Сумской области зарегистрировано уголовное дело, расследование проводит следственное управление ГУНП Сумской области, сообщают "Сумские Дебаты".

Стадион арестован, готовятся подозрения организатору торгов - должностным лицам исполнительной службы, а также покупателям объекта.

Напомним, что аукцион провели 30 декабря. Стартовая цена лота составляла 5 438 418 грн.

Победителем торгов стало ООО "Север Агро Серис" из пгт Николаевка Белопольского района, которое должно заплатить за стадион 8 120 000 грн.

Конечным бенефициарным владельцем предприятия является Сергей Бондаренко. Он же - президент футбольного клуба "Виктория", выступающего в любительских чемпионатах.