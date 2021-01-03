"Пари Сен-Жермен" сообщил о назначении нового главного тренера

Им предсказуемо стал Почеттино.

Победитель трех последних сезонов Лиги 1 и финалист Лиги чемпионов-2019/20 "Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером.

Контракт с 48-летним аргентинским специалистом рассчитан до июня 2022 года.

Почеттино находился без клуба с ноября 2019, когда он покинул "Тоттенхэм" после пяти с половиной лет работы в лондонском клубе.

Добавим, что в начале 2000-х Почеттино течение 2,5 лет защищал цвета ПСЖ, выиграв с парижанами Кубок Интертото.

Напомним, накануне Рождества ПСЖ освободил Томаса Тухеля с поста главного тренера.