Английская Премьер-лига опубликовала заявление о проведении матчей в связи со вспышкой COVID-19

Уже завтра состоится первый матч 2021 года.

На фоне перенесенного матча 16-го тура "Тоттенгем Хотспур" - "Фулгем" пресс-служба Английской Премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала заявление.

"Матч между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" был отложен после заседания совета Премьер-лиги. "Фулхэм" обратился в правление Премьер-лиги с просьбой изменить порядок проведения матчей после значительного увеличения количества положительных случаев COVID-19, а также появления в ряду игроков симптомов заболевания", - говорится в заявлении АПЛ.

"Совет Премьер-лиги после совета с медицинскими консультантами принял решение отложить игру. Команда будет протестирована повторно. Благодаря низкому количеству положительных тестов в большинстве клубов Премьер-лига по-прежнему доверяет протоколам COVID-19. Матчи лиги можно и дальше проводить по расписанию", - однозначно сделали вывод в руководстве Лиги.

Отметим, что клуб Александра Зинченко "Манчестер Сити" возобновил тренировки после вспышки коронавируса в команде, сообщает официальный сайт "горожан".

Ранее стало известно, что в "Манчестер Сити" выявлено 7 зараженных коронавирусом. АПЛ отменила матч 16-го тура "Эвертон" - МС.

В связи с увеличением числа инфицированных в составе "горожан" под вопросом оказались матчи с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что матч 17-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Сити" должен пройти 3 января в Лондоне. Дерби с МЮ в полуфинале Кубка лиги назначено на 6 января.