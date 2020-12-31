Гол Патрика в ворота "Бенфики" был назван болельщиками лучшим голом "Шахтера" в 2020 году

Гол бразильца был столь же хорош, как и важен.

Стоит отметить, что проект Battle голов прошел третий год подряд. В 2018 году лучшим был назвал гол Виктора Коваленко в ворота "Динам" в Киев , а в 2019 году - гол Тараса Степаненко в ворота тех же киевлян.Гол Алана Патрика в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (3:3) был признан фанами лучшим голом "Шахтера" в 2020 году, сообщается на официальном сайте команды.

В течение 16 дней болельщики на официальной странице клуба в Instagram определяли лучший гол "Шахтера".

Голосование проходило в четыре этапа, а в финале оказались Патрик и Марлос, гол которого 6 июня помог "Шахтеру" победить "Десну" (3:2).

В итоге гол Алана набрал 441 голосов против149 у Марлоса.