СЕТАМ продал арестованный стадион в Сумах за 8 млн гривен. Футбол

"Юбилейный" купил владелец любительского футбольного клуба.

СЕТАМ продал арестованный стадион в Сумах за 8 млн гривен
Стадіон "Ювілейний"
Фото: wikimedia.org

Государственное предприятие "СЕТАМ" продало арестованный футбольный стадион "Юбилейный" в центре города Сумы.

Аукцион провели 30 декабря. Стартовая цена лота составляла 5 438 418 грн.

Победителем торгов стало предприятие из пгт Николаевка Белопольского района, которое должно оплатить за стадион 8 млн. 120 тыс грн.

Общество с ограниченной ответственностью "Север Агро Сервис" работает в Николаевке Белопольского района.

Конечный бенефициарный владелец предприятия - Сергей Бондаренко. Он является президентом футбольного клуба "Виктория", который выступает в любительских чемпионатах.

Это была четвертая попытка продать долю "СумыСпортИнвеста" (99,98%), на которую наложен арест. Сейчас ее владельцем является Сумское машиностроительное научно-производственное объединение.

Напомним, что "Юбилейный" открыли в сентябре 2001 года, стоимость строительства - 50 млн грн, вмещает 25 830 зрителей.

Все места оборудованы индивидуальными сиденьями, и почти все расположены под навесом (кроме первых рядов нижнего яруса). Также стадион с 2003 года обладает рекордом Первой лиги по посещаемости матча - 29 300 зрителей на матче "Спартак" - "Нефтяник" (Ахтырка).

11 июля 2009 года на стадионе прошел матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" (0:0, по пенальти - 4:2).

25 мая 2011 года "Юбилейный" принял финал Кубка Украины-2010/11, в котором донецкий "Шахтер" одержал победу над "Динамо" - 2:0.

Ранее на стадионе "Юбилейный" выступал ПФК "Сумы", который потерял профессиональный статус. Теперь свои матчи Первой лиги на нем проводит "Альянс" (Липовая Долина).

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