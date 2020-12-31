Фаны "Шахтера" удивили своим выбором лучшего игрока команды 2020 года. Футбол

Им стал Анатолий Трубин.

Фаны "Шахтера" удивили своим выбором лучшего игрока команды 2020 года
Анатолій Трубін
Фото: shakhtar.com

"Шахтер" на своем официальном сайте подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в 2020 году.

В голосовании приняли участие 12 383 респондента. Большинство голосов (3981 или 32,1%) болельщики отдали за 19-летнего вратаря Анатолия Трубина, который во второй половине сезона сумел вытеснить Андрея Пятова и стать №1 в команде.

Воспитанник Академии "Шахтера" в 2020 году провел 20 матчей, из которых в восьми сумел отстоять «на ноль», причем оба матча с "Интером" в Лиге чемпионов и домашний с "Реалом".

Трубин осуществлял в среднем 3,14 сейва за игру (47% на реакции), а длинные передачи отдавал с точностью в 57%.

Второе место в голосовании занял бразилец Тете (3314 или 26,8%), а третье - израильтянин Манор Соломон (3270 или 26,4%).

Напомним, Трубин попал в символическую сборную лучших футболистов мира до 19 лет.

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