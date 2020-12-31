Футбольная сборная Украины записала новогоднее поздравление

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своей странице в YouTube опубликовала новогоднее поздравление от игроков сборной Украины.

С Новым 2021 годом поздравили игроки "Шахтера" Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов, футболист "Динамо" Виктор Цыганков, а также украинские легионеры Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук и Андрей Лунин.

От тренерского штаба был делегирован ассистент главного тренера Андреа Мальдера.

"Друзья, вот и проходит 2020 год. Пусть 2021-й принесет больше праздничных дней, положительных эмоций и негативных тестов, полных стадионов и безумной поддержки.

Здоровья всем нам и вам, больше улыбок, поводов для радости, поводов для гордости и меньше проблем. Успехов сборной в 2021 году, особенно на Евро-2020", - говорится в поздравлении.