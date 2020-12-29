Ассоциация спортивной прессы определила лучшего спортсмена мира 2020 года.

Фото: aipsmedia.com Роберт Левандовски и Наоми Осака

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщается на официальном сайте организации.

В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира. Левандовски набрал 16,3% голосов. Польский футболист опередил в голосовании 7-кратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Гамильтона (14,3%), теннисиста Рафаэля Надаля (9,9%) и баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса (9,5%).

В 2020 году Левандовски вместе с "Баварией" выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА . Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и ЛЧ.

Кроме того, поляк был признан лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА.

В свою очередь лучшей спортсменкой года была признана японская теннисистка Наоми Осака, набравшая 13,85% голосов.

Осака выиграла в текущем году US Open, обыграв в финале Викторию Азаренко (1:6 6:3 6:3). При этом Наоми стала первой за 25 лет победительницей этого турнира, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.

Напомним, Наоми является первой азиатской теннисисткой на вершине мирового одиночного рейтинга.