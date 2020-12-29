Бывший тренер Усика назвал причину прекращения сотрудничества с боксером

Бывший тренер абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (18-0, 13 КО) Али Башир рассказал подробности совместной работы с украинским боксером и назвал причину, по которой они распрощались.

"Нельзя тренировать бойца, когда он слушает еще двух-трех человек параллельно. Я тренировал его в зале, но потом он проводил вечер с другими людьми из лагеря. Они были все время вместе, пока на следующий день он не возвращался на тренировку. Они имели доступ к его ушам, говорили, что ему нужно сделать", - заявил Башир в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING.

"Как можно подготовить боксера, когда он слушает других? У всех этих людей, которых он слушает, вместе нет даже 20 лет опыта в боксе, но они говорят ему, что и как необходимо делать", - сокрушается экс-наставник Усика.

"В большинстве случаев боксеры прислушиваются, не только Александр Усик, но и другие. Они слушают людей, не причастных к боксу, у которых нет опыта ни в ринге, ни за его пределами. У меня есть опыт и там, и там. Я делаю это 51 год своей жизни. Если ты принимаешь то, чему я тебя учу, то можешь двигаться вперед", - убежден Башир.