В чемпионате Турции футболиста удалили за попытку с помощью телефона доказать судье ошибочность его решения

Хакан Арслан пошел нетрадиционным путем.

В 15-м туре турецкой Суперлиги "Бешикташ" принимал "Сивасспор", за который выступает арендованный у "Шахтера" Оларенважу Кайоде, и добился крупной победы - 3:0.

Эта победа была одержана во многом благодаря забавному эпизоду после свистка арбитра на перерыв.

Капитан гостей Хакан Арслан пытался с помощью мобильного телефона показать арбитру спорный эпизод с забитым голом и доказать ему ошибочность принятого решения.

Однако судья не принял доводов Хакана. Более того, за красноречие он выписал футболисту сначала предупреждение, а когда Арслан не успокоился - то и вторую желтую карточку, которая трансформировалась в удаление.

Без своего капитана "Сивасспор", проигрывая 0:1, во втором тайме пропустил еще два гола.

Sivasspor captain Hakan Arslan sent off (two bookings) after trying to show ref a dubious decision on his phone and then hurling it to the ground pic.twitter.com/jKc4HN7pRR

— James Dart (@James_Dart) December 28, 2020
Напомним, что аналогичной попыткой показать судье повтор с телефона прославился Артем Милевский еще в качестве игрока "Динамо-Брест". Его, правда, арбитр не удалил, но украинцу пришлось заплатить 310 долларов штрафа.

Благодаря этой победе "Бешикташ" укрепил свою вторую строчку в турнирной таблице, устремляясь в 2021 год с одноочковым отставанием от "Галатасарая".

Тогда как "Сивасспор" с 17 очками расположился на 15-м месте.

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