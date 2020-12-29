В чемпионате Турции футболиста удалили за попытку с помощью телефона доказать судье ошибочность его решения
Хакан Арслан пошел нетрадиционным путем.
В 15-м туре турецкой Суперлиги "Бешикташ" принимал "Сивасспор", за который выступает арендованный у "Шахтера" Оларенважу Кайоде, и добился крупной победы - 3:0.
Эта победа была одержана во многом благодаря забавному эпизоду после свистка арбитра на перерыв.
Капитан гостей Хакан Арслан пытался с помощью мобильного телефона показать арбитру спорный эпизод с забитым голом и доказать ему ошибочность принятого решения.
Однако судья не принял доводов Хакана. Более того, за красноречие он выписал футболисту сначала предупреждение, а когда Арслан не успокоился - то и вторую желтую карточку, которая трансформировалась в удаление.
Без своего капитана "Сивасспор", проигрывая 0:1, во втором тайме пропустил еще два гола.
Sivasspor captain Hakan Arslan sent off (two bookings) after trying to show ref a dubious decision on his phone and then hurling it to the ground pic.twitter.com/jKc4HN7pRR
Напомним, что аналогичной попыткой показать судье повтор с телефона прославился Артем Милевский еще в качестве игрока "Динамо-Брест". Его, правда, арбитр не удалил, но украинцу пришлось заплатить 310 долларов штрафа.
Благодаря этой победе "Бешикташ" укрепил свою вторую строчку в турнирной таблице, устремляясь в 2021 год с одноочковым отставанием от "Галатасарая".
Тогда как "Сивасспор" с 17 очками расположился на 15-м месте.