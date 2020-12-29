Нурмагомедов намекнул на возвращение в октагон

Хабиб ответил на вопрос о возвращении в ММА.

Нурмагомедов намекнул на возвращение в октагон
Хабіб Нурмагомедов
Фото: rt.com

Непобежденный боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал о переговорах с UFC.

В частности, дагестанец ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в большой спорт.

"Наверное, они хотят, чтобы я дрался дальше. Ну это понятно, я провел 9 лет в лиге, выигрывал, есть большая фанатская база. Я их не виню, в этом ничего удивительного. - цитирует Хабиба "Спорт-Экспресс". - Есть предложения. Скоро будем встречаться с Даной (Уайтом - главой UFC, - прим. LB.ua) и будем плотно обсуждать. Есть что обсудить".

Напомним, 32-летний Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы.

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