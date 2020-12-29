В Каменском произошел рейдерский захват спорткомплекса "Прометей"

Федерация тенниса Украины сообщила о рейдерском захвате спорткомплекса "Прометей" в Каменском.

"В Каменском уничтожают теннис. Накануне новогодних праздников в городе Каменское происходит рейдерский захват одного из старейших теннисных центров Украины - спорткомплекса "Прометей", который находится в коммунальной собственности! Здание охраняют агрессивно настроенные крепкие ребята в масках и, по некоторым свидетельствам, с огнестрельным оружием, которые не допускают детей к тренировкам по теннису", - говорится в заявлении ФТУ.

"Сегодня родители юных теннисистов, которые еще недавно (точнее - до 24 декабря) исправно посещали тренировки, обратились с письмом к мэру Каменского Андрею Белоусову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации", - отмечается в заявлении.