В Каменском произошел рейдерский захват спорткомплекса "Прометей"

Родители теннисистов просят власти города разобраться в ситуации.

В Каменском произошел рейдерский захват спорткомплекса "Прометей"
Фото: nashreporter

Федерация тенниса Украины сообщила о рейдерском захвате спорткомплекса "Прометей" в Каменском.

"В Каменском уничтожают теннис. Накануне новогодних праздников в городе Каменское происходит рейдерский захват одного из старейших теннисных центров Украины - спорткомплекса "Прометей", который находится в коммунальной собственности! Здание охраняют агрессивно настроенные крепкие ребята в масках и, по некоторым свидетельствам, с огнестрельным оружием, которые не допускают детей к тренировкам по теннису", - говорится в заявлении ФТУ.

"Сегодня родители юных теннисистов, которые еще недавно (точнее - до 24 декабря) исправно посещали тренировки, обратились с письмом к мэру Каменского Андрею Белоусову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации", - отмечается в заявлении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Удивительное - рядом: смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельбыУдивительное - рядом: смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельбы
Результат боя Ломаченко - Лопес признан апсетом года по версии The RingРезультат боя Ломаченко - Лопес признан апсетом года по версии The Ring
В анализах Марадоны обнаружили следы препарата от шизофрении. ФутболВ анализах Марадоны обнаружили следы препарата от шизофрении. Футбол
Милевский вернулся в Украинскую Премьер-лигу. ФутболМилевский вернулся в Украинскую Премьер-лигу. Футбол
На чемпионате Украины по биатлону в Буковеле организаторы нарушили технику безопасности, расположив стрельбище перед подъемникомНа чемпионате Украины по биатлону в Буковеле организаторы нарушили технику безопасности, расположив стрельбище перед подъемником
Блок рекламы


Похожие новости
В полуфинале Суперкубка Испании произошел контактный конфликт между Месси и будущей мировой звездой Жоао ФеликсомВ полуфинале Суперкубка Испании произошел контактный конфликт между Месси и будущей мировой звездой Жоао Феликсом
На Кубке мира по велотреку произошел жуткий завал в омниумеНа Кубке мира по велотреку произошел жуткий завал в омниуме
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Редчайший случай произошел на Ролан Гаррос, когда мяч застрял в шейке ракеткиРедчайший случай произошел на Ролан Гаррос, когда мяч застрял в шейке ракетки
На базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погиблиНа базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погибли
Севилья отыгрывает три мяча у Ливерпуля в захватывающем триллереСевилья отыгрывает три мяча у Ливерпуля в захватывающем триллере
Кадимян: С Олимпиком будет захватывающий футболКадимян: С Олимпиком будет захватывающий футбол
В Лондоне произошел пожар на теннисных кортах Уимблдона В Лондоне произошел пожар на теннисных кортах Уимблдона
Рядом с автобусом "Боруссии" произошел взрыв бомбыРядом с автобусом "Боруссии" произошел взрыв бомбы
На стадионе китайского клуба произошел пожар (ВИДЕО)На стадионе китайского клуба произошел пожар (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости