Соперники "Мотора" по группе вышли в финал гандбольной Лиги чемпионов-2019/20

У запорожцев достойные соперники в нынешнем розыгрыше.

Соперники "Мотора" по группе вышли в финал гандбольной Лиги чемпионов-2019/20
"Кіль"
Фото: ehf-euro.com

Каталонская "Барселона" и немецкий "Киль" стали финалистами гандбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает isport.ua.

В "Финал четырех", который из-за пандемии коронавируса не был сыгран весной, пробились ПСЖ, "Барселона", Киль и "Веспрем". Интересно, что последние три команды попали в одну группу с запорожским "Мотором" в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

В первом полуфинале девятикратный победитель турнира "Барселона" обыграла парижан со счетом 37:32 (18:14).

Во втором матче все решил экстратайм, где "Веспрем" вел с двумя мячами, но все равно проиграл "Килю" 35:36 ОТ (13:18, 29:29).

"Киль" в восьмой раз в истории вышел в финал ЛЧ, три из которых выигрывал.

Финал состоится сегодня. Начало встречи в 21:30 по киевскому времени.

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