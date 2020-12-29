Новостей.COM ⇒
2020-12-29
Вита Семеренко и Пидручный заняли последнее место в биатлонной "Рождественской гонке"
Победил роSSийский дуэт Павловой и Елисеева.
Дмитро Підручний
Фото: facebook.com/citybiathlon
В немецком Рупольдинге на "Химгау-Арене" завершилась традиционная биатлонная "Рождественская гонка".
Несмотря на снегопад, который негативно повлиял на стрельбу и ход, масстарт и гонка преследования прошли вовремя, информирует xsport.ua.
Если после масстарта украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный были пятыми, то во время гонки преследования неубедительная стрельба и слабый ход опустили украинскую команду на последнюю девятую позицию.
Победителями стал роSSийский дуэт Евгении Павловой и Матвея Елисеева.
Результаты масстарта:
- Евгения Павлова/Матвей Елисеев, РоSSия (3 промаха) 33:15,3
- Франциска Пройсс/Симон Шемпп, Германия (4) +18,2
- Лиза Тереза Гаузер/Юлиан Эберхард, Австрия (8) +50,2
- Доротея Вирер/Лукас Гофер, Италия (9) +1:09,1
- Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный, Украина (6) +1:17,1
- Дениз Геррманн/Бенедикт Долль, Германия (9) +1:19,7
- Маркета Давыдова/Михал Крчмарж, Чехия (8) +1:45,6
- Динара Алимбекова/Антон Смольский, Беларусь (7) +1:50,1
- Элизабет Гогберг/Торстейн Стенерсен, Швеция (9) +2:26,0
- Лена Гекки/Себастьян Сталдер, Швейцария (10) +3:38,9
Остаточні результати після гонки-переслідування:
- Евгения Павлова/Матвей Елисеев (2) 33:06,4
- Франциска Пройсс/Симон Шемпп (3) +7,1
- Дениз Геррманн/Бенедикт Долль (4) +25,1
- Доротея Вирер/Лукас Гофер (4) +25,2
- Лиза Тереза Гаузер/Юлиан Эберхард (7) +40,1
- Маркета Давыдова/Михал Крчмарж (5) +1:39,6
- Лена Гекки/Себастьян Сталдер (4) +1:59,8
- Динара Алимбекова/Антон Смольский (8) +2:14,7
- Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (7) +2:39,6