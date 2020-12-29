Вита Семеренко и Пидручный заняли последнее место в биатлонной "Рождественской гонке"

В немецком Рупольдинге на "Химгау-Арене" завершилась традиционная биатлонная "Рождественская гонка".

Несмотря на снегопад, который негативно повлиял на стрельбу и ход, масстарт и гонка преследования прошли вовремя, информирует xsport.ua.

Если после масстарта украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный были пятыми, то во время гонки преследования неубедительная стрельба и слабый ход опустили украинскую команду на последнюю девятую позицию.

Победителями стал роSSийский дуэт Евгении Павловой и Матвея Елисеева.

Результаты масстарта:

Евгения Павлова/Матвей Елисеев, РоSSия (3 промаха) 33:15,3 Франциска Пройсс/Симон Шемпп, Германия (4) +18,2 Лиза Тереза Гаузер/Юлиан Эберхард, Австрия (8) +50,2 Доротея Вирер/Лукас Гофер, Италия (9) +1:09,1 Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный, Украина (6) +1:17,1 Дениз Геррманн/Бенедикт Долль, Германия (9) +1:19,7 Маркета Давыдова/Михал Крчмарж, Чехия (8) +1:45,6 Динара Алимбекова/Антон Смольский, Беларусь (7) +1:50,1 Элизабет Гогберг/Торстейн Стенерсен, Швеция (9) +2:26,0 Лена Гекки/Себастьян Сталдер, Швейцария (10) +3:38,9

Остаточні результати після гонки-переслідування: