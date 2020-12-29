Вита Семеренко и Пидручный заняли последнее место в биатлонной "Рождественской гонке"

Победил роSSийский дуэт Павловой и Елисеева.

Вита Семеренко и Пидручный заняли последнее место в биатлонной "Рождественской гонке"
Дмитро Підручний
Фото: facebook.com/citybiathlon

В немецком Рупольдинге на "Химгау-Арене" завершилась традиционная биатлонная "Рождественская гонка".

Несмотря на снегопад, который негативно повлиял на стрельбу и ход, масстарт и гонка преследования прошли вовремя, информирует xsport.ua.

Если после масстарта украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный были пятыми, то во время гонки преследования неубедительная стрельба и слабый ход опустили украинскую команду на последнюю девятую позицию.

Победителями стал роSSийский дуэт Евгении Павловой и Матвея Елисеева.

Результаты масстарта:

  1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев, РоSSия (3 промаха) 33:15,3
  2. Франциска Пройсс/Симон Шемпп, Германия (4) +18,2
  3. Лиза Тереза Гаузер/Юлиан Эберхард, Австрия (8) +50,2
  4. Доротея Вирер/Лукас Гофер, Италия (9) +1:09,1
  5. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный, Украина (6) +1:17,1
  6. Дениз Геррманн/Бенедикт Долль, Германия (9) +1:19,7
  7. Маркета Давыдова/Михал Крчмарж, Чехия (8) +1:45,6
  8. Динара Алимбекова/Антон Смольский, Беларусь (7) +1:50,1
  9. Элизабет Гогберг/Торстейн Стенерсен, Швеция (9) +2:26,0
  10. Лена Гекки/Себастьян Сталдер, Швейцария (10) +3:38,9

Остаточні результати після гонки-переслідування:

  1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (2) 33:06,4
  2. Франциска Пройсс/Симон Шемпп (3) +7,1
  3. Дениз Геррманн/Бенедикт Долль (4) +25,1
  4. Доротея Вирер/Лукас Гофер (4) +25,2
  5. Лиза Тереза Гаузер/Юлиан Эберхард (7) +40,1
  6. Маркета Давыдова/Михал Крчмарж (5) +1:39,6
  7. Лена Гекки/Себастьян Сталдер (4) +1:59,8
  8. Динара Алимбекова/Антон Смольский (8) +2:14,7
  9. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (7) +2:39,6

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Победитель Ломаченко стал лучшим боксером года по версии The RingПобедитель Ломаченко стал лучшим боксером года по версии The Ring
Украинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBAУкраинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBA
В услугах Зинченко заинтересованы итальянские грандыВ услугах Зинченко заинтересованы итальянские гранды
Олег Блохин отмечен высокой государственной наградой. ФутболОлег Блохин отмечен высокой государственной наградой. Футбол
Результат боя Ломаченко - Лопес признан апсетом года по версии The RingРезультат боя Ломаченко - Лопес признан апсетом года по версии The Ring
Блок рекламы


Похожие новости
Норвежские биатлонистки заняли весь пьедестал спринтерской гонки на этапе Кубка мираНорвежские биатлонистки заняли весь пьедестал спринтерской гонки на этапе Кубка мира
Валя Семеренко финишировала в топ-10 спринта Кубка мираВаля Семеренко финишировала в топ-10 спринта Кубка мира
Свитолина вошла в топ-10 по количеству побед среди теннисисток за последнее десятилетиеСвитолина вошла в топ-10 по количеству побед среди теннисисток за последнее десятилетие
В составе биатлонной сборной Украины на сборах в Финляндии зафиксирована вспышка коронавирусаВ составе биатлонной сборной Украины на сборах в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса
Бой Виталия Кличко вошел в топ-5 самых кровавых в истории боксаБой Виталия Кличко вошел в топ-5 самых кровавых в истории бокса
Месси занял третье место в списке самых подешевевших игроков 2020 года. ФутболМесси занял третье место в списке самых подешевевших игроков 2020 года. Футбол
Украина сохранила место в топ-25 рейтинга сборных ФИФАУкраина сохранила место в топ-25 рейтинга сборных ФИФА
Определилось место проведения матча сборных Украины и Франции 7 октябряОпределилось место проведения матча сборных Украины и Франции 7 октября
Определено место проведения матча сборных Украины и Франции 7 октябряОпределено место проведения матча сборных Украины и Франции 7 октября
Последнее приобретение "Динамо" отстранили от тренировок в нынешнем клубе. ФутболПоследнее приобретение "Динамо" отстранили от тренировок в нынешнем клубе. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости