РоSSия собирается обжаловать решение CAS о дисквалификации, из-за процессуальных нарушений

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) поддержал решение WADA об отстранении РоSSии от больших спортивных соревнований за допинг на 2 года.

С таким решением не согласен Олимпийский комитет РоSSии (ОКР), который рассматривает возможность обжаловать в кассационной инстанции это решение CAS из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщает "Спорт-Экспресс".

"В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, касающиеся компетенции Спортивного арбитражного суда", - заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Будет не очень правильно говорить сейчас, какие именно моменты вызывают вопросы, но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнеров подробно проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия. Хочу еще раз подчеркнуть: с точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем обжаловать в кассационной инстанции", - отметил председатель национального олимпийского комитета.