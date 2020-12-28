Удивительное - рядом: смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельбы

В Буковеле завершился чемпионат Украины по биатлону.

Заключительной гонкой соревнований была смешанная эстафета, которая была смазана - организаторы вынуждены были ее провести без стрельбы, передает biathlon.com.ua.

Такое неординарное решение организаторы приняли из-за требований безопасности, так как стрельбище на стадионе в Буковеле находится перед подъемником, и есть шанс, что биатлонист может попасть в человека.

Однако сегодня биатлонисты могли включить максимальные скорости на дистанции и показать свои лучшие качества на лыжне.

Впрочем, стоит отметить, что все предыдущие гонки ЧУ проходили со стрельбой.