Удивительное - рядом: смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельбы

Ноу-хау от организаторов.

Удивительное - рядом: смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельбы
Фото: Biathlon.com.ua

В Буковеле завершился чемпионат Украины по биатлону.

Заключительной гонкой соревнований была смешанная эстафета, которая была смазана - организаторы вынуждены были ее провести без стрельбы, передает biathlon.com.ua.

Такое неординарное решение организаторы приняли из-за требований безопасности, так как стрельбище на стадионе в Буковеле находится перед подъемником, и есть шанс, что биатлонист может попасть в человека.

Однако сегодня биатлонисты могли включить максимальные скорости на дистанции и показать свои лучшие качества на лыжне.

Впрочем, стоит отметить, что все предыдущие гонки ЧУ проходили со стрельбой.

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