Ибрагимович из полутысячи своих голов выбрал лучший. Футбол

Это действительно был шедевр.

Ибрагимович из полутысячи своих голов выбрал лучший
Златан Ібрагімович
Фото: www.ibrahimovic8.com

39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович назвал лучший гол в своей богатой футбольной карьере.

Напомним, Златан начал забивать на родине за "Мальме" (16 голов), и продолжил за "Аякс" (35), "Интер" (57), "Барселону" (16), "Ювентус" (23), "Милан" (62), ПСЖ (113), "Манчестер Юнайтед" (17) и "Лос-Анджелес Гэлакси" (53), а также за сборную Швеции (62).

Сейчас Ибрагимович снова забивает за Rossoneri.

Именно один из голов за национальную команду Ибрагимович назвал лучшим.

"Мой гол в ворота Англии в 2012 году - самый лучший. Это была идеальная бисиклета", - приводит слова Ибрагимовича Marca.

Отметим, что в ноябре 2012 года Швеция обыграла Англию со счетом 4:2 в товарищеском матче. Ибрагимович отметился покером.

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