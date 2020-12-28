Месси категорически отверг свой уход из "Барсы" в январе и назвал страну, в которой планирует продолжить карьеру

При этом Лео точно не переедет в Мадрид.

Месси категорически отверг свой уход из "Барсы" в январе и назвал страну, в которой планирует продолжить карьеру
Ліонель Мессі
Фото: twitter.com/FCBarcelona

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в интервью La Sexta поделился своими ближайшими планами.

В частности, 33-летний аргентинец заявил, что в январское трансферное окно не собирается покидать "Барсу".

При этом Лео уточнил, что с января он сможет общаться с другими клубами по поводу предварительного контракта.

"Нет, не планирую ни с кем общаться. Абсолютно нет. Это противоречит моему первоначальному плану - сделать все, что я могу для клуба на данный момент", - заявил Лионель.

На провокационный подарок журналиста в виде путеводителя по Парижу и Манчестеру, Месси был категоричен.

"Оставьте себе. Я хотел бы сыграть в Соединенных Штатах, попробовать их жизнь, их лигу. Но в конечном итоге вернуться в "Барселону", работать в каком-то качестве. "Барселона" намного больше любого игрока, включая меня. В краткосрочной перспективе я не загадываю так далеко, просто хочу посмотреть, как закончится сезон", - отметил Месси.

При этом аргентинец заявил, что не переедет в Мадрид. Даже в "Атлетико".

"Нет, это невозможно. Ни то, ни другое", - четко дал понять капитан "Барселоны".

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