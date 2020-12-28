На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Швеции продолжила свою фантастическую рекордную серию

14 лет без поражений на групповой стадии.

В минувший уик-энд в Канаде стартовало главное хоккейное событие уходящего года - молодежный чемпионат мира.

В матче первого тура в группе B сборная Швеции со счетом 7:1 обыграла сверстников из Чехии.

Эта победа стала для шведской молодежки уже 53-й подряд на групповых этапах МЧМ.

В последний раз скандинавы проигрывали на этой стадии еще 31 декабря 2006 года на родном первенстве в Лександе, уступив в овертайме команде США - 2:3.

Таким образом, на групповой стадии Швеция не знает горечи поражений уже на протяжении почти 14 лет.