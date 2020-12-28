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2020-12-28
На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Швеции продолжила свою фантастическую рекордную серию
14 лет без поражений на групповой стадии.
Фото: iihf.com
В минувший уик-энд в Канаде стартовало главное хоккейное событие уходящего года - молодежный чемпионат мира.
В матче первого тура в группе B сборная Швеции со счетом 7:1 обыграла сверстников из Чехии.
Эта победа стала для шведской молодежки уже 53-й подряд на групповых этапах МЧМ.
В последний раз скандинавы проигрывали на этой стадии еще 31 декабря 2006 года на родном первенстве в Лександе, уступив в овертайме команде США - 2:3.
Таким образом, на групповой стадии Швеция не знает горечи поражений уже на протяжении почти 14 лет.