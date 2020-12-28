На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Швеции продолжила свою фантастическую рекордную серию

14 лет без поражений на групповой стадии.

На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Швеции продолжила свою фантастическую рекордную серию
Фото: iihf.com

В минувший уик-энд в Канаде стартовало главное хоккейное событие уходящего года - молодежный чемпионат мира.

В матче первого тура в группе B сборная Швеции со счетом 7:1 обыграла сверстников из Чехии.

Эта победа стала для шведской молодежки уже 53-й подряд на групповых этапах МЧМ.

В последний раз скандинавы проигрывали на этой стадии еще 31 декабря 2006 года на родном первенстве в Лександе, уступив в овертайме команде США - 2:3.

Таким образом, на групповой стадии Швеция не знает горечи поражений уже на протяжении почти 14 лет.

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