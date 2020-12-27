Результат боя Ломаченко - Лопес признан апсетом года по версии The Ring

Авторитетное издание The Ring назвало исход поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО) "Апсетом 2020 года".

Как отмечает издание, уходящий год подарил несколько громких сюрпризов, однако ни один из них не был таким резонансным, как победа американца над украинцем.

"В этом году были качественные апсеты. На ум приходят январское уничтожение Джейсоном Росарио Джулиана Уильямса в унификации в первом среднем весе и остановка Робертом Хелениусом Адама Ковнацки в мартовском элиминаторе WBA.

Но эти результаты не потрясли бокс так, как победа Лопеса над Ломаченко. Ни один результат в 2020 году и близко не подобрался к ценности этого шока", - объяснили свой выбор на The Ring.

В других номинациях The Ring назвал следующих победителей: