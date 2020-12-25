Соперник "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы уволил главного тренера

"Маккаби" уволил Йоргоса Дониса.

Соперник "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы уволил главного тренера
Йоргос Доніс
Фото: maccabi-tlv.co.il

Соперник донецкого "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы "Маккаби" Тель-Авив уволил главного тренера Йоргоса Дониса, сообщает пресс-служба израильского клуба.

Вместе с греческим специалистом "Маккаби" оставляет и весь тренерский штаб. Команду временно возглавил Патрик ван Лиувен, который до этого занимал должность спортивного директора.

Донес возглавил израильтян летом 2020 года. С ним команда вышла в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в квартете с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом". Первенствовал в группе I испанский клуб.

Отметим, что "Шахтер" первый матч 1/16 финала ЛЕ проведет 18 февраля в Израиле, а через неделю в Киеве пройдет ответный матч.

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