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2020-12-25
Ушел из жизни легендарный украинский чемпион римской Олимпиады-1960 Иван Богдан
Легендарному борцу было 92 года.
На 93-м году ушел из жизни легендарный украинский борец греко-римского стиля Иван Богдан, сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы.
Фото: borba.com.ua/
Иван Богдан становился победителем римской Олимпиады 1960 года, чемпионатов мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.
После окончания спортивной карьеры работал тренером. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.
Фото: borba.com.ua