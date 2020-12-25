Ушел из жизни легендарный украинский чемпион римской Олимпиады-1960 Иван Богдан

Легендарному борцу было 92 года.

На 93-м году ушел из жизни легендарный украинский борец греко-римского стиля Иван Богдан, сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы.

Первый украинец тяжеловес - чемпион Олимпийских игр в Риме1960
Фото: borba.com.ua/
Первый украинец тяжеловес - чемпион Олимпийских игр в Риме1960

Иван Богдан становился победителем римской Олимпиады 1960 года, чемпионатов мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.

После окончания спортивной карьеры работал тренером. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.

Вручение Ордена Международного олимпийского комитета
Фото: borba.com.ua
Вручение Ордена Международного олимпийского комитета

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