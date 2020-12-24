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2020-12-24
Футболист "Ворсклы" помог голодающим детям Ганы
Гуманитарная помощь от Наджиба Якубу.
Сейчас футболисты клубов Украинской премьер-лиги находятся в отпуске.
В частности, зимнее межсезонье левый защитник полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу проводит в родной Гане.
И Наджиб решил оказать гуманитарную помощь голодающим детям. Об этом футболист сообщил в Facebook.
В столицу Ганы Аккру, откуда, кстати, Якубу родом, он привез воду, продукты и вещи.
"Каждый рассвет - это приглашение встать и скрасить чей-то день", - написал футболист в своем Facebook.