Футболист "Ворсклы" помог голодающим детям Ганы

Сейчас футболисты клубов Украинской премьер-лиги находятся в отпуске.

В частности, зимнее межсезонье левый защитник полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу проводит в родной Гане.

И Наджиб решил оказать гуманитарную помощь голодающим детям. Об этом футболист сообщил в Facebook.

В столицу Ганы Аккру, откуда, кстати, Якубу родом, он привез воду, продукты и вещи.

"Каждый рассвет - это приглашение встать и скрасить чей-то день", - написал футболист в своем Facebook.