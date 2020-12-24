Футболист "Ворсклы" помог голодающим детям Ганы

Гуманитарная помощь от Наджиба Якубу.

Сейчас футболисты клубов Украинской премьер-лиги находятся в отпуске.

В частности, зимнее межсезонье левый защитник полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу проводит в родной Гане.

И Наджиб решил оказать гуманитарную помощь голодающим детям. Об этом футболист сообщил в Facebook.

В столицу Ганы Аккру, откуда, кстати, Якубу родом, он привез воду, продукты и вещи.

"Каждый рассвет - это приглашение встать и скрасить чей-то день", - написал футболист в своем Facebook.

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