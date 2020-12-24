На чемпионате Украины по биатлону в Буковеле организаторы нарушили технику безопасности, расположив стрельбище перед подъемником

Фото: biathlon.com.ua Фото: biathlon.com.ua Фото: biathlon.com.ua Фото: biathlon.com.ua Фото: biathlon.com.ua Фото: biathlon.com.ua Фото: biathlon.com.ua

На чемпионате Украины по биатлону, проходящем в эти дни в Буковеле, организаторы решили расположить стрельбище перед канатной дорогой, тем самым грубо нарушив правила безопасности.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал это странное решение организаторов.

"Это вина подрядчиков. В данном случае они нас подвели. Еще 15 декабря должны были смонтировать стену, полностью перекрывающую зону видимости подъемника. Они не успели. Сейчас, во время соревнований, никто монтировать ее не будет. После их окончания, до Нового года, эта стенка должна стоять. Из этого не надо делать трагедии. Все спортсмены - профессионалы, и таких конфузов не было. Никто так высоко не стреляет и в людей умышленно не целится", - заверил глава ФБУ.