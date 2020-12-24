Милевский вернулся в Украинскую Премьер-лигу. Футбол

В чемпионате Украины Артем будет играть за "Минай".

Новым игроком закарпатского футбольного клуба "Минай" стал известный украинский футболист Артем Милевский.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что воспитанник киевского "Динамо" Милевский - четырехкратный чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка Украины, чемпион Беларуси, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе "Динамо" (Брест), участник Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (Лиги Европы), участник чемпионата мира и Европы в составе национальной сборной Украины, серебряный призер молодежного чемпионата Европы.

В свое время Милевский также поиграл в чемпионатах Турции, Румынии, Хорватии, РоSSии и Венгрии.

Последний клуб Артема - Брестское "Динамо", которое он покинул после окончания этого сезона.

В чемпионате Украины Милевский не играл с 2013-го года.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. «Минай» - очень хорошая команда, и я благодарю за такую возможность клуб... Я пересмотрел последние матчи «Миная», пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится, и рассчитываю принести пользу команде", - сказал Милевский.

Президент клуба Валерий Пересоляк выразил надежду, что новый игрок принесет пользу для клуба.

ФК "Минай" в 2015 году основала группа работников Закарпатской таможни - Валерий Пересоляк, Евгений Плавайко и Артем Письменный. Первый стал президентом и единственным владельцем клуба, второй - вице-президентом, а третьему поручили административные роли.

Напомним, в начале прошлого года Милевский решил покинуть венгерский клуб "Кишварда" по собственному желанию и вернулся в брестское "Динамо". До этого, с июля 2017 по июль 2018, Милевский защищал цвета белорусского клуба, в составе которого провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.

"Динамо" разорвало контракт с украинцем в июле прошлого года из-за того, что, по слухам, украинец нарушил спортивный режим.