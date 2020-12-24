Милевский вернулся в Украинскую Премьер-лигу. Футбол

В чемпионате Украины Артем будет играть за "Минай".

Милевский вернулся в Украинскую Премьер-лигу
Артем Милевський
Фото: ФК Динамо-Брест

Новым игроком закарпатского футбольного клуба "Минай" стал известный украинский футболист Артем Милевский.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что воспитанник киевского "Динамо" Милевский - четырехкратный чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка Украины, чемпион Беларуси, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе "Динамо" (Брест), участник Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (Лиги Европы), участник чемпионата мира и Европы в составе национальной сборной Украины, серебряный призер молодежного чемпионата Европы.

В свое время Милевский также поиграл в чемпионатах Турции, Румынии, Хорватии, РоSSии и Венгрии.

Последний клуб Артема - Брестское "Динамо", которое он покинул после окончания этого сезона.

В чемпионате Украины Милевский не играл с 2013-го года.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. «Минай» - очень хорошая команда, и я благодарю за такую возможность клуб... Я пересмотрел последние матчи «Миная», пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится, и рассчитываю принести пользу команде", - сказал Милевский.

Президент клуба Валерий Пересоляк выразил надежду, что новый игрок принесет пользу для клуба.

ФК "Минай" в 2015 году основала группа работников Закарпатской таможни - Валерий Пересоляк, Евгений Плавайко и Артем Письменный. Первый стал президентом и единственным владельцем клуба, второй - вице-президентом, а третьему поручили административные роли.

Напомним, в начале прошлого года Милевский решил покинуть венгерский клуб "Кишварда" по собственному желанию и вернулся в брестское "Динамо". До этого, с июля 2017 по июль 2018, Милевский защищал цвета белорусского клуба, в составе которого провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.

"Динамо" разорвало контракт с украинцем в июле прошлого года из-за того, что, по слухам, украинец нарушил спортивный режим.

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